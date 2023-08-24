لمرضى السكري.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن

يعاني الشخص المصاب بمقدمات مرض السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم ولكنها ليست بعد ضمن نطاق مرض السكري، وإن تناول الأطعمة الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة السكر المضاف قد يساعد في منع تطور مرض السكري.

والإصابة بمقدمات مرض السكري لا تضمن تطور مرض السكري، ولكنها تزيد من خطر الإصابة به، وإذا اتخذ الشخص الخطوات الصحيحة، فهناك فرصة جيدة لمنع مرض السكري من التطور، وتتضمن خطط الوقاية عادة عاملين رئيسيين في نمط الحياة، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن الأشخاص الذين يفقدون 5-7% من وزن الجسم ويمارسون التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا يقللون من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 58%، وتكون نسبة تقليل المخاطر هذه أعلى لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

عادةً ما يشتمل النظام الغذائي الذي يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن وإدارة مرض السكري على الأطعمة التالية:

نسبة عالية من الألياف

منخفضة في السكريات المضافة

كثيفة في العناصر الغذائية

يجب على الناس تناول الكثير من:

خضروات

كل الحبوب

اللحوم الخالية من الدهن

البقوليات

الدهون الصحية