أسيوط: إزالة فورية لمباني مخالفة بحي شرق

تمكن حي شرق أسيوط، من إزالة الفورية لحوائط المخالفة في الدور الثاني عشر بالهلالي، وتم التحفظ على مواد البناء وجميع الأعمال المخالفة بالكامل، كما تم مصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية.

وشدد رئيس حي شرق أسيوط، على نوابه بضرورة المتابعة المستمرة وتشكيل الحملات، لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص السلطات المحلية في محافظة أسيوط على حفظ البيئة العمرانية والمحافظة على المظهر الحضاري للمدينة. كما تهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومنظمة للمواطنين والحد من التجاوزات والتعديات على الأراضي العامة والخاصة.

الإزالة الفورية لحوائط المخالفة في الدور الثاني عشر بالهلالي بحي شرق اسيوط

الإزالة الفورية لحوائط المخالفة في الدور الثاني عشر بالهلالي بحي شرق اسيوط

الإزالة الفورية لحوائط المخالفة في الدور الثاني عشر بالهلالي بحي شرق اسيوط