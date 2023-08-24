إزالة فورية لمخالفة بناء في منطقة الوليدية بحي شرق أسيوط

نفذت الأجهزة المحلية بأسيوط إزالة فورية لمخالفة بناء تم اكتشافها، وذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لمكافحة البناء المخالف والقضاء على العشوائية في المحافظة بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين.



وتحرك فريق من حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، رئيس الحي، وسيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، إلى موقع البلاغ، حيث تمت إزالة فورية لأعمدة الدور الرابع العلوي في منطقة الوليدية، وتأمين جميع مواد البناء وإزالة جميع التعديات المخالفة بالكامل. كما تم مصادرة المعدات المستخدمة في عملية البناء واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأكد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة متابعة المخالفات بشكل مستمر وتشكيل حملات لمنع حدوث أي تعديات جديدة، والتصدي الفوري لأي بناء مخالف، والتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، بهدف ترسيخ دولة القانون ومحاربة البناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في منطقة الوليدية بحي شرق اسيوط

تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في منطقة الوليدية بحي شرق اسيوط

تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في منطقة الوليدية بحي شرق اسيوط