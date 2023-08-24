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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ اقتصاد: مصر دولة محورية ابتكرت نهجا نحو البريكس

قمة بريكس
قمة بريكس

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد، إن مصر دولة محورية ابتكرت نهجا نحو البريكس مع الحفاظ على التوازنات العالمية، موضحة أن مصر تحتاج إلى البريكس والعكس صحيح.

 

قمة بريكس
 

وأضافت الدكتور وفاء علي، أن دعوة مصر للانضمام لتكتل "بريكس" يناير 2024، يعكس اهتمام بريكس بدور مصر المحوري وأهمية الدولة المصرية، متابعة أن العالم يسعى لما يسمى بالسلام الاقتصادي لعالم متعدد الأقطاب.

 

وتابعت أن مصر لديها عوامل مهمة جدًا يحتاجها هذا التجمع والتكتل العالمي، فمصر هي نافذة العالم على منطقة الشرق الأوسط والبوابة الذهبية للقارة الإفريقية.

وأكدت أن مصر أيضًا جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق التي لا يكون لها أي قيمة دون وجود مصر بها، بالإضافة إلى أن مصر في الفترة الأخيرة سعت إلى شراكات سواء الثنائية أو الثلاثية وتتمتع بعلاقات مهمة وممتازة مع جميع دول التكتل.


 

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