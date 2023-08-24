روسيا: مسألة الطاقة ستحصل على زخم جديد بعد انضمام السعودية وإيران (شاهد)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه بلاده مستعدة لأي شيء والرئيس بوتن طرح مسائل الانتقال إلى المسئولية بما في ذلك الشراكة مع بريكس والتي تعمل لعام 2025 وهناك أيضا خطة التعاون الحديثة والتي تنتهي في نهاية عام 2024 التي ستتطلب إنجاز تلك المشاريع وأيضا هناك خطة التعاون الابتكاري.

وتابع “لافروف” خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "بريكس"، اليوم الخميس، أن مجال الصحة سوف نجعله من أولوياتنا وسنستمر في أعمال مجلس الأعمال النسائي ودور الشباب أيضا ونشاط العاملين في التعليم وهناك عدة فعاليات ستكون على مستوى المراكز التعليمية العالية للدول الخمسة.

‏وأشار إلى أن بعد انضمام دول كبيرة مثل السعودية وإيران والإمارات فإن مسألة الطاقة سوف تحصل على زخم جديد.

قمة البريكس

وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.

ما هي مجموعة البريكس؟

ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".