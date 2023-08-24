السكرتير العام لمحافظة الفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بطامية

شهد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، لقاء " خدمة المواطنين" اليوم الخميس بديوان عام الوحدة المحلية.

جاء ذلك في إطار لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي الذي يعقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للعمل على حل المشكلات التى تواجه المواطنين.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالتواصل المباشر مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم ، والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز طامية ومدير الشئون الاجتماعية بطامية وممثلي الإدارة التعليمية والقوى العاملة ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي بطاميه وهندسة الري ومديري الإدارات بمجلس مدينة طامية.

خلال اللقاء، إستمع سكرتير عام محافظة الفيوم لعدد من المواطنين من مختلف قرى المركز ومدينة طامية، الراغبين في الحصول علي انشاء أكشاك تعينهم علي المعيشة في ظل ظروفهم المادية والإجتماعية الصعبة، وكذلك طلبات إيجاد فرص عمل وكذلك الشكوي من مشكلة الصرف الصحى بقرية قصر رشوان وكذلك شكوى بتضرر أحد المواطنين من الجيران بسبب البناء المخالف بشوارع قرية الروضة، بالإضافة إلى مناقشة شكوى بناء مخالف على مصرف عمومى بقرية فانوس، وكذلك طلب منحة عبارة عن شقة للأسر الأولى بالرعاية.

السكرتير العام يوجه بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من المواطنين

ووجه السكرتير العام المساعد للمحافظة رئيس مركز ومدينة طامية، بدراسة تلك الطلبات والشكاوى، كما وجه السكرتير العام ، بإنهاء إجراءات تراخيص عدد من الأكشاك لعدد من المواطنين، على أطراف مدينة طامية والقرى التابعة للمركز.

وتم إحالة الشكاوى للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها، والعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في كافة القطاعات، موجها كافة الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية كافة احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد السكرتير العام أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، موضحا أن خدمة المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل التواصل لحل تلك المشكلات.