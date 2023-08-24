إزالة حالة بناء مخالفة في نزلة عبداللاه بحي شرق أسيوط

أزالت الأجهزة المحلية بمحافظة أسيوط حالة انتهاك لقانون البناء، وذلك فى إطار تعليمات عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء.

وتبيّن أن أحد المواطنين قام ببناء بناية بشكل مخالف للقوانين المحلية. وفور تلقي البلاغ، قام حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم بالتحرك على الفور.

حضر عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس الحي، وسيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، إلى موقع الانتهاك، حيث تمت إزالة سقف الدور السادس العلوي في منطقة نزلة عبداللاه. تم أخذ المواد المستخدمة في البناء وجميع الأعمال المخالفة بشكل كامل، وتحجير استخدام المكان لأغراض البناء في المستقبل، ومصادرة المعدات المستخدمة في البناء.

وفي هذا الصدد، شدد عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، على أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات الرقابية لمنع حدوث أي تعديات جديدة وإيقاف أي عملية بناء مخالفة فورًا. كما أكد ضرورة التعامل بحزم وقوة لإزالة كل أشكال التعديات وتنفيذ القانون بحق المخالفين، بهدف ترسيخ سيادة القانون ومكافحة البناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

ازالة حالة بناء مخالفة في نزلة عبداللاة بحي شرق اسيوط

ازالة حالة بناء مخالفة في نزلة عبداللاة بحي شرق اسيوط

ازالة حالة بناء مخالفة في نزلة عبداللاة بحي شرق اسيوط

ازالة حالة بناء مخالفة في نزلة عبداللاة بحي شرق اسيوط

ازالة حالة بناء مخالفة في نزلة عبداللاة بحي شرق اسيوط