إزالة حالة بناء مخالف بحي شرق أسيوط

نفذ مجلس مدينة حي شرق أسيوط، إزالة فورية، بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم، وبحضور عبدالمنعم ورئيس الحي، سيد عباس، ونائب رئيس الحي، عاصم إبراهيم، إلى موقع البلاغ على الفور، وتمت إزالة أعمدة الدور الثاني عشر المخالف في شارع مكرم الله، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالف والاستيلاء على المعدات المستخدمة في عملية البناء، وتم التحفظ على جميع مواد البناء وأعمال البناء المخالفة بشكل كامل.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالفة في المحافظة والقضاء على العشوائية في البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، تم اكتشاف حالة بناء مخالفة من قبل أحد المواطنين

وأكد رئيس حي شرق أسيوط، على ضرورة متابعة هذه الجهود وتشكيل حملات مستمرة لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف على الفور، والتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. تأكيدًا على دعم دولة القانون والمساهمة في التصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.

إزالة أعمدة الدور الثاني عشر المخالف في احدي شوارع حي شرق اسيوط