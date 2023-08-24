إزالة حالة بناء مخالف بحي شرق أسيوط
نفذ مجلس مدينة حي شرق أسيوط، إزالة فورية، بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم، وبحضور عبدالمنعم ورئيس الحي، سيد عباس، ونائب رئيس الحي، عاصم إبراهيم، إلى موقع البلاغ على الفور، وتمت إزالة أعمدة الدور الثاني عشر المخالف في شارع مكرم الله، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالف والاستيلاء على المعدات المستخدمة في عملية البناء، وتم التحفظ على جميع مواد البناء وأعمال البناء المخالفة بشكل كامل.
يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالفة في المحافظة والقضاء على العشوائية في البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، تم اكتشاف حالة بناء مخالفة من قبل أحد المواطنين
وأكد رئيس حي شرق أسيوط، على ضرورة متابعة هذه الجهود وتشكيل حملات مستمرة لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف على الفور، والتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. تأكيدًا على دعم دولة القانون والمساهمة في التصدي للبناء المخالف والعشوائي في المحافظة.
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب