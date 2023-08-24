10 نصائح للوقاية من مرض القدم السكري.. قص الأظافرأبرزها

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل خطيرة في القدم يمكن أن تؤدي إلى فقدان القدم أو الأطراف، والتشوه، والعدوى ومع ذلك، يمكن لأي شخص أن يمنع أو يقلل من العديد من هذه المشاكل.

في حين أن التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق اتباع خطط علاج مرض السكري الموصى بها هو أفضل وسيلة لمنع هذه المشاكل الخطيرة، فإن الرعاية الذاتية والفحوصات المنتظمة مع الطبيب يمكن أن تساعد أيضًا في منع تطور المشاكل.

الوقاية من مشاكل القدم أمر ضروري للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويعد الحفاظ على صحة القدمين أمرًا بالغ الأهمية، ويجب على الشخص أن يكون يقظًا بشأن نظافة القدمين ويمكن للفرد أن يقوم بالخطوات التالية:

افحص القدمين كل يوم: افحص القدمين يوميًا أو اطلب من شخص ما التحقق من وجود أي تغييرات أو إصابات.

غسل القدمين يومياً: حافظ على نظافة القدمين للوقاية من الالتهابات.

ارتداء الأحذية والجوارب الداعمة: قم بحماية القدمين في الجوارب والأحذية في جميع الأوقات. قد يوصي طبيب الأقدام بارتداء أحذية خاصة للمساعدة في منع التشوهات. لا تضع الجوارب بإحكام شديد بحيث تعيق تدفق الدم.

تعزيز تدفق الدم إلى القدمين: ارفعي قدميك للأعلى عند الجلوس، وهزّي أصابع قدميك بشكل دوري، ومارسي التمارين الرياضية الكافية. تساعد هذه الإجراءات على تعزيز تدفق الدم الصحي إلى القدمين.

قص الأظافر بعناية: قم بقص أظافر القدمين بشكل مستقيم واجعلها قصيرة. يمكن أن تنمو الأظافر المستديرة إلى الداخل، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى.

العناية بالذرة والأورام: علاج الذرة والأورام بعناية، ولا تحلق مسامير القدم أبدًا، لأن ذلك يزيد من خطر العدوى.

حماية القدمين من درجات الحرارة القصوى: التعرض للحرارة والبرودة الشديدة يمكن أن يضر أقدام مرضى السكري.

إجراء فحوصات منتظمة على القدمين: الفحوصات المنتظمة التي يجريها الطبيب هي المفتاح للوقاية من الالتهابات وبتر الأطراف والتشوهات الشديدة.

السيطرة على نسبة السكر في الدم: تزيد نسبة السكر في الدم غير المنضبطة من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري.

تجنب التدخين: يؤثر التدخين سلباً على تدفق الدم إلى الأنسجة، مما يزيد من مشاكل القدم سوءاً لدى مرضى السكري.