الإثنين المقبل .. انطلاق معسكر الأهلي في النمسا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض معسكره المغلق بدولة النمسا يوم الإثنين المقبل الموافق 28 من شهر أغسطس الجاري ، والمستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل ، على أن يلاقي الأحمر خلاله فريقين من القارة الأوروبية.





وتوجه خالد بيبو مدير الكرة بالأحمر إلى النمسا الأيام الماضية ، لإنهاء الترتيات الخاصة بالمعسكر وإجراءات حجز فندق الإقامة وأماكن التدريب.

حفل الموسم الذهبي ..

على صعيد آخر ، نظم مجلس إدارة النادي الأهلي حفلاً بمقر الجزيرة أمس الأربعاء ، بمناسبة الإنجازات التي حققها الفريق الأحمر بالكرة والفرق الرياضية الأخرى خلال الموسم الماضي ، وقال محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر إن الاحتفال بالموسم الذهبي للفرق الرياضية لحظة تدعو للفخر الشديد لكل من ينتمي لكيان الأهلي ، بعد موسم يعد هو الأفضل بين المواسم بشكل عام، وتحقيق إنجازات لم يحققها نادٍ في العالم بالحصول على هذا الكم من البطولات في موسم واحد على الرغم من الضغوط والتحديات الصعبة التي شهدتها الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس النادي في الاحتفالية لتكريم الفرق التي سبق لها التتويج بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، والتي أقيمت مساء الأربعاء بملعب التتش بالجزيرة ، بحضور مجلس إدارة النادي ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

وأوضح الخطيب خلال كلمته أن الإنجازات والأرقام التي تحققت تحمل الجميع مسئولية أكبر، وأن كل فرد في منظومة الأهلي سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو موظفًا أو عاملًا ومن قبلهم مجلس الإدارة، عليه أن يستعد جيدًا ويعي ما ينتظره من مسئوليات مضاعفة لتحقيق النتائج التي تليق باسم النادي الأهلي وتاريخه.