استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق أسيوط لوضع صناديق نظافة

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة، وفقًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحت إشراف حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم، توجه رئيس الحي عبد اللطيف عبد المنعم بالفور إلى شوارع وميادين حي شرق اسيوط.

كان برفقته سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي. وعلى الفور، تم تنفيذ حملات المرور على المحلات لتوعية أصحابها بوضع صندوق النظافة.

قامت إدارة المخلفات الصلبة اليوم بزيارة المحلات في نطاق حي شرق وقد قاموا بتسليم تنبيه وتوعية لأصحاب المحلات المختلفة حول أهمية وضع صندوق قمامة للحفاظ على نظافة الشارع.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود التوعية والتثقيف التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وترسيخ ثقافة النظافة لدى المواطنين.

وأشار عبد اللطيف عبد المنعم إلى أن صناديق النظافة هي أدوات مهمة للحفاظ على النظافة وتجنب تجمع القمامة في الشوارع والأزقة. وأوضح أنه سيتم متابعة المحلات للتأكد من تطبيق هذه التوجيهات وإزالة أي مخالفات في حال عدم التزامهم بوضع صندوق النظافة.

في الختام، يُعبر رئيس الحي عن أمله في تفاعل المواطنين مع هذه الحملة والالتزام بالإرشادات المقدمة للحفاظ على منظومة النظافة في المدينة، وتحقيق بيئة نظيفة وصحية للجميع.

استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق اسيوط لوضع صناديق نظافة

استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق اسيوط لوضع صناديق نظافة

استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق اسيوط لوضع صناديق نظافة

استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق اسيوط لوضع صناديق نظافة

استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق اسيوط لوضع صناديق نظافة

استمرار حملات المرور علي المحلات فى حى شرق اسيوط لوضع صناديق نظافة