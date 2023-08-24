منذر رياحنة يطير الى دبي لحضور العرض الخاص لفيلم "العميل صفر"

كشف الفنان منذر رياحنة، عن سفره إلى دبي، وذلك لحضور عرض فيلمه الجديد “العميل صفر”، بطولة الفنان أكرم حسني.

حيث شارك منذر رياحنة جمهوره مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وكتب قائلًا: “صباح الورد.. إلى دبي”.

وكان احتفل النجم أكرم حسني وأسرة فيلم “العميل صفر” بالعرض الخاص للعمل فى إحدي السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله.

وطرح النجم أكرم حسني أغنية "على مين يا أسطى" على يوتيوب، وهى الأغنية الدعائية لفيلم العميل صفر.

والأغنية من كلمات أكرم حسنى، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.

وكانت كشفت أسرة فيلم"العميل صفر" عن البرومو الرسمي للفيلم بطولة أكرم حسنى، الذى سيتم طرحه بدور عرض السينمات 16 أغسطس الجارى.

وشهد البرومو مطاردات في البر والبحر، وتحديات خطيرة يواجهها العميل صفر وفريقه الخاص لإتمام مهمته السرية على أكمل وجه، وفي سبيل ذلك يقع في مختلف الأزمات ويعرض حياته وحياة كل من حوله إلى الخطر، ولكنه لا يفقد إيمانه بنفسه، وذلك في إطار كوميدى.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

العميل صفر

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شخصية نيللي كريم

وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها فى الكباريه الفنان بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا فى الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

العميل صفر

أبطال الفيلم

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

وكان علق الفنان منذر رياحنة على إعلان النجم محمد رمضان تعاقده على الجزء الثان من مسلسل “جعفر العمدة” للعرض فى ماراثون رمضان 2024.

محمد رمضان ومنذر رياحنة

حيث كتب منذر رياحنة قائلًأ: "ألف مبروك يا حبيبي بالتوفيق إن شاء الله".

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كشف النجم محمد رمضان عن تعاقده على تقديم جزء ثانى من مسلسل جعفر العمدة فى شهر رمضان المقبل 2024.

حيث نشر رمضان صورة تجمع بالمنتج محمد سعدى وعلق عليها قائلًا: "وقعت أمس عقد مسلسل ”جعفر العمدة" الجزء الثانى بعد ما إطمنت إنه ثقة فى الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامى ومهاب طارق إخراج محمد سامى.. رمضان 2024 يجمعنا".

محمد رمضان ومحمد السعدي

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستجرام قائلًا "قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة".

محمد سامي

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.