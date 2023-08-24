دوري أبطال أسيا.. مواجهات نارية في مرحلة دور المجموعات

شهدت فاعليات قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا، تحديد المجموعات الخاصة بالأندية سواء شرقا او غربا، وذلك بمقر الاتحاد الأسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتقرر انطلقا مباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أسيا، بداية من يوم 18 سبتمبر وحتى 13 ديسمبر2023.

مواجهات على صفيح ساخن بدوري أبطال أسيا

فيلعب بالمجموعة الأولى فريقا الفيحاء السعودي ونظيره العين القطري، فيما تقام بمنافسات المجموعة الثانية مواجهة بين السد القطري والشارقة الإماراتي، وبالمجموعة الثالثة يلعب الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي، وبالمجموعة الرابعة يتقابل الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي، وفي المجموعة الخامسة تقام مباراة مرتقبة بين النصر السعودي ونظيره الدحيل القطري ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

مجموعات دوري أبطال أسيا

المجموعة الأولى:

باختاكور الأوزبكي ،الفيحاء السعودي، آهال التركمانستاني، العين الإماراتي

المجموعة الثانية:

السد القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، الشارقة الإماراتي

المجموعة الثالثة:

الاتحاد السعودي، سيباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي

المجموعة الرابعة:

الهلال السعودي، ناساجي الإيراني، مومباي الهندي، نافباخور الأوزبكي

المجموعة الخامسة:

بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلول الطاجاكستاني، النصر السعودي

المجموعة السادسة:

جيونبوك هيونداي موتورز كوريا الجنوبية، انكوك يونايتد تايلاند، ليون سيتي سايلرز سنغافورة، كيتشي هونج كونج

المجموعة السابعة:

يوكوهاما مارينوس اليابان، شاندونج تايشان الصين، كايا إيلويلو الفلبين، إينشيون يونايتد كوريا الجنوبية

المجموعة الثامنة:

بوريرام يونايتد تايلاند، فينتفوريت كوفو اليابان، ملبورن سيتي أستراليا، زيجيانج الصين

المجموعة التاسعة:

أولسان هيونداي كوريا الجنوبية، كاوازاكي فرونتال اليابان، جوهور دار التعظيم ماليزيا، باثوم يونايتد تايلاند

المجموعة العاشرة:

ووهان ثري تاونز الصين، بوهانج ستيلرز كوريا الجنوبية، هانوي فيتنام، أوراوا ريد دايموندز الياباني