من هو النائب العام الجديد.. السيرة الذاتية للستشار محمد شوقي عياد

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

وتنشر بوابة الوفد السيرة الذاتية للنائب العام الجديد:

شغل منصب رئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية وعضو مكتب فني لمحكمة استئناف القاهرة و وتم انتدابه للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل ـ للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وعمل قاضي تحقيق في العديد من المناصب الهامة وتدرج في المناصب داخل النيابة العامة حتي وصل إلي درجة محامي عام أول،وعين قاضيًا بمحكمة دبي الابتدائية في 2013.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل ،عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.

كما تناول الاجتماع متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحكومة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.



