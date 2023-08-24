ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 طربة حشيش بالبحيرة
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) بالإتجار فى المواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش).
اعترافات المتهم
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.