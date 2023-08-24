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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته 50 طربة حشيش بالبحيرة

المتهم
المتهم

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) بالإتجار فى المواد المخدرة.


 

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تحرير 368 قضية مخدرات و164 قطعة سلاح ناري

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أمن أسيوط يضبط 14 قضية مخدرات و56 قطعة سلاح ناري

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش).

 

اعترافات المتهم 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

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