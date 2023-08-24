رأس غارب: استحقاق 77 مواطن من متضررة السيول لوحدات بديلة

كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، أماني عبدالوهاب مدير ادارة محو الامية بالمدينة اليوم الخميس، بمتابعة اعمال اجراء إستكتاب وتحرير طلبات إستخراج شهادات محو الأمية للمواطنين سيدات ورجال من المدنيين .

وأكد مبارك مصطفى محمد مدير مكتب محو الأمية وتعليم الكبار، أنه تم اليوم انعقاد استكتاب للمواطنين المتقدمين بطلبات استخراج شهادات محو الامية بعدد ( 28 ) مقيد وتمت عملية الاستكتاب للحاضرين بعدد (22) مواطن من الرجال والسيدات بحضور اسماعيل بسيوني مدير ادارة سفاجا لمحو الامية وتعليم الكبار مراقبا للجنة .

ولفت نديم على مدير ادارة محو الامية بالمدينة، إلى أهمية وضرورة حصر الاميين بالمدينة والقرى التابعة وفتح فصول لتعليمهم ومحو اميتهم .



ويأتي ذلك فى إطار اهتمام اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر بالقضاء على الامية بمدن المحافظة تحت شعار محافظة البحر الاحمر بلا امية .



كما صرح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم اليوم الخميس الموافق 24/8/2023 اجراء القرعة العلنية للمستحقين من متضررى السيول لوحدات بديلة بحى الروضه بقاعة اجتماعات الوحدة المحلية لمدينة أس غارب بشارع الميناء .

وأضاف نديم، أن القرعة تمت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية و تصديق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر على استحقاق عدد 77 مالك من متضررى السيول لوحدات بديلة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن القرعة تمت بحضور الملاك من المتضررين من السيول وفضيلة الشيخ احمد ابوالقاسم مدير ادارة الاوقاف براس غارب والقمص أمون راعى كنيسة مارى جرجس بمدينةرأس غارب وأعضاء لجنة القرعة العلنية .

يأتى هذا ضمن خطة الدولة بتحقيق حياة كريمة للمواطنين و السكن اللائق لهم، والارتقاء بمجمل أحوالهم المعيشية والانسانية .