محافظ أسيوط: استكمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بديروط وفقًا لخطة المحافظة للتطوير

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر مشيراً إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين واطفاء المظهر الجمالي على المنطقة وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط باستكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها حيث تم تركيب الانترلوك بشارع عبدالمولى وذلك عقب الانتهاء من ازالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية وذلك بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة وحسام عبدالناصر يوسف وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز ونصرالدين ناجى مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والاشغالات بالمركز وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لمتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.