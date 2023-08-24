فرحك فين يا حلوة.. حجازي متقال يعود بعد غياب بكليب جديد

يستعد المطرب حجازي متقال لطرح أغنية جديدة بعنوان "فرحك فين يا حلوة" وذلك خلال الأيام المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

يشار إلى أن أغنية فرحك فين ياحلوة من كلمات سلامة علي وألحان منعم وتوزيع ميدو مزيكا وهندسه صوتيه إسلام غلاب وإخراج تامر سليم.

حجازي متقال

أسوان

وكان طرح المطرب حجازى متقال مؤخرًا أغنية تحمل اسم "أسوان" احتفالاً بالعيد القومى لها، وهى من كلمات عبير عصام ومحمد البدرى وألحان حسن على وتوزيع أسامة عبد الهادى .

وطرح المطرب حجازي متقال، مؤخرًا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "صبرك يا قلبي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب من كلمات والحان: عمر يوسف، وتوزيع: اسامة عبد الهادي.

وتقول كلماتها:"

صبرك يا قلبي على اللي اذاك ما يقدروا يعيشوا من دونك

هما اللي بادوا معاك الفراق طب الألم كسره ضلوعك فاض بي ما بقـــــاش نتحمل قلبي من الكسرة ما يكمل ماشي على حزني أتأمل ربي يعوضني أصحاب اجمل قلت الاه ما في حد معه ولا شيء وراءه لأهل ولا أصحاب كله عدا ليش الدولي الزناد.

واختاروا العناد ما في حد معه ولا شيء وراءه صبرك يا قلبي على اللي اذاك ما يقدروا يعيشوا من دونك

هما اللي بادوا معاك الفراق طب الألم كثر ضلوعك فاض بي ما بقى نتحمل قلبي من الكسرة ما يكمل ماشي على حزن أتأمل ربي يعوضني أصحاب اجمل كله باع ما لقيت غير خداع عملوك بالذراع من غلبي.

وعذابي حياتي في صراع نفسي اشوف جدعنه في القلوب نفسنا نفسي اشوف يوم انا واحد ما يقولش الوداع حق منك جاي مش ساكت واللي باعوا في يوم ما يناموا غير وانا مبكيهم عدت واللي عنده حساب بــ يسدد ها ارمي كل الماضي وهاجدد واللي راح كان ماضي وكلام على الفاضي وهيجيء بعدهم صبرك يا قلبي ما يقدروش يعيشوا من دونك.

حجازي متقال

وكان انتهى المطرب حجازي متقال من تسجيل أغنية جديدة إهداء للنادى الأهلي بعنوان " التاسعة يا أهلي"، وهى من كلمات وليد جنيدى، وألحان منعم، وتوزيع محمد هارون.

تقول كلمات أغنية التاسعة يا أهلى : انت تلف تدور ياكاس تروح شمال يمين. مستني على مهلي.

اصل ياكاس فاكر نفسك هاتروح لمين..آخرك للأهلي..ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي...واحنا اللي قدنا مين..ده الأهلي ده حبيب الملايين. وليست المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل فى كليب

أغنية "مانجا" وهى من كلمات وألحان الراحل "الريس متقال"، وبتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.

يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب ستار ميكر.