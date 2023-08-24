بعد قليل.. مباراة الطائي والوحدة بالجولة الثالثة في الدوري السعودي

يلتقي بعد قليل، فريق الكرة الأول بنادي الوحدة بنظيره الطائي، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

وتقام المباراة فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسعودية على استاد الأمير عبد العزيزبن مساعد بن جلوى، بالإسبوع الـ 3 بدوري روشن.

ويحتل فريق الوحدة المركز التاسع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الطائي فى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط بفارق الأهدف.

يدخل الوحدة ونظيره الطائي مباراة اليوم بعد خوض مباراتين لكلا منهما فتمكن كل فريق من تحقيق الفوز فى واحدة وتلقى الهزيمة فى أخري.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الطائي X الوحدة – 6 مساء - SSC HD

الرياض X الإتحاد – 9 مساء - SSC HD

الرائد X الهلال – 9 مساء - SSC HD

الاتفاق X الخليج – 9 مساء - SSC HD

الأهلي X الأخدود – 9 مساء - SSC HD