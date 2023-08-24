وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس إيران على هامش قمة بريكس

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أجريا الجانبين محادثات قصيرة، على هامش قمة "بريكس"، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024، بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الإيرانية السعودية شهدت مؤخرا عدة تطورات، وقام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بزيارة الرياض، فيما تبادل الجانبان الدعوات حتى يزور الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان طهران، وأن يقوم إبراهيم رئيسي بزبارة الرياض.

الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران داخل مجموعة البريكس، وغيرها من المنصات الدولية متعددة الأطراف، من أجل الدفع باتجاه التنمية السليمة والقوية لترسيخ التعددية.

وذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية أن الرئيس الصيني أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش انعقاد القمة الـ15 لدول البريكس المُقامة حاليا في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

كان شي جين بينج سبق أن صرح في وقت سابق من اليوم، بأن توسع البريكس "تاريخي" ويمثل نقطة انطلاق جديدة، مضيفا أن التوسع من شأنه أن يضخ حيوية جديدة في آلية تعاون المجموعة، كما من شأنه أن يزيد من تعزيز قوى السلام والتنمية في العالم.

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