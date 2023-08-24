رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الفائزين بجوائز الجامعة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، الفائزين بجوائز الجامعة وهم

الدكتور فؤاد حسن الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور كمال عوده غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم، والدكتورة هبه حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية ووحدة التحول الرقمي.



وقدم لهم التهنئة بحصولهم على جوائز الجامعة، مشيدا بدورهم الفعال في رفع شأن الجامعة عاليا في كافة المجالات العلمية و الإدارية و البحثية.



يذكر أن الدكتور فؤاد حسن فاز بجائزة العطاء و الوفاء لعام 2022-2023، والتي يحصل عليها أساتذة الجامعة تقديرا لعطائهم المتميز طوال مدة خدمتهم بالجامعة، و مساهمتهم الفعالة في تطوير الأداء الأكاديمي و البيئي في خدمة المجتمع.



وفاز الدكتور كمال عوده غديف الأستاذ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم بجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقي بالجامعة للعام 2022-2023 والذي جاء بعنوان " الترشيح الطبيعي لامتداد مياه الشرب للتكيف مع التغيرات المناخية: إمكانية إنشاء مواقع جديدة على ضفاف ترعة الإسماعيلية - مصر ".

في حين فازت الدكتورة هبه حسن محمد المدير المالي بمركز تنمية الموارد البشرية و وحدة التحول الرقمي على جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع و البيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لعام 2022-2023.

وجاء عنوان البحث " دور التكامل بين أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج و التكلفة المستهدفة و تأثيرها في نجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة "