وزير الخارجية السعودي يثمن دعودة "بريكس" لانضمام المملكة للمجموعة

ثمن وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان، دعودة "بريكس" لانضمام المملكة إلى المجموعة، مؤكدا أنها تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دول بريكس.

وقال بن فرحان -في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، على هامش فعاليات قمة بريكس بجنوب أفريقيا- إن السعودية تركز في سياستها الخارجية على بناء شراكات اقتصادية قوية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة وكذلك دعم الترابط الاقتصادي والتنموي حول العالم.

وأضاف أن مجموعة "بريكس" أثبتت أنها أحد القنوات المفيدة والمهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وخاصة بين الدول النامية، التي تحتاج لتعزيز هذا التعاون والتنسيق، منوها بأن وجود المملكة في أي تكتل يعزز من تنافسية هذه التكاتلات بحكم الحجم الاقتصادي للمملكة وموقعها الاستراتيجي المهم في تقاطع الشرق والغرب.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السعودية، تدعم حرص المملكة في تعزيز الترابط بين المملكة وبين كافة التجمعات الكبرى حول العالم ودعم ترابط العالم العربي والشرق الأوسط مع هذه التكتلات.

وكانت مجموعة بريكس قد دعت ست دول لعضويتها، هي السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن عضوية الأعضاء الجدد ستبدأ في الأول من يناير من العام المقبل.

ورحب قادة الدول الأعضاء في المجموعة بانضمام الدول الجديدة وتطلعوا للعمل سويا لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء كافة.

بدوره شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.

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