استكمال أعمال رفع المخلفات الناتجة لأعمال تطهير الترع والمصارف بالبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش، وإزالة جميع المخلفات والإشغالات الناتجة من أعمال تطهير الترع والفروع العامة لري أسيوط بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بمراكز وقرى ونجوع المحافظة بكافة الطرق الممكنة وفقاً للامكانات المتاحة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة ربوع المحافظة والعمل على ضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم استكمال أعمال رفع وإزالة المخلفات الناتجة لأعمال الترع والمصارف وتوسيع الطرق للمزارعين حفاظاً علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض وتزامناً مع موسم جمع ثمره الرمان بعدد من المناطق والقرى التابعة لمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه لافتاً إلى رفع وإزالة 700طن مخلفات من عمليات التطهير باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية بالقرى والمركز كالحفار ولوادر وسيارات بالوحدات المحلية والقروية في تلك الأعمال حسب الخطة المعدة مسبقاً مشيراً إلى ضرورة رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً على المياه التي يستفيد منها الجميع بالتنسيق بين الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية والجمعيات الأهلية.