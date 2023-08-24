"عبدالرحمن" و"رستم " مرشحان للبورصة بعد انتهاء فترة "الدكاني"

عادت أسماء كل من أحمد عبدالرحمن نائب رئيس الرقابة المالية والدكتور أحمد رستم، خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي – قطاع خبراء التمويل التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، كمرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلفا لرامي الدكاني رئيس البورصة الذي انتهت مدة عمله أمس وذلك بعد انتهاء فترة التكليف المحدد لها 24 أغسطس 2023.

كما كانت فترة هبة الصرفي نائب رئيس البورصة، والتي كانت تشغل رئيس قطاع الإفصاح بالمؤسسة انتهت أيضاً.

مجلس الوزراء وافق العام الماضي على تعيين "الدكاني" رئيسا والصرفي نائبا للبورصة المصرية لمدة عام.

علمت" الوفد" أن "الدكاني" قام أمس بلقاء الرؤساء التنفيذيين في الإدارات المختلفة بالبورصة في اجتماع لم يستمر طويلا، وطالبهم باستكمال العديد من الملفات الذي كان قد عمل عليها، لاستكمال دور البورصة في التنمية الاقتصادية، كواحدة من منصات التمويل المهمة.

كما قام "الدكاني" أيضا بوداع العاملين في البورصة قبل أن يقوم بجمع متعلقاته الشخصية تاركا مكتبه مع نهاية اليوم...وتبحث الحكومة عددا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب خلفا للدكاني.

ورامي الدكاني من مواليد 1982، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد - جامعة القاهرة، عام 2003، ثم دبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة، عام 2005، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة...كما حصل على ماجستير العلوم المالية (تركيز على الاستحواذات والاندماجات) - جامعة ويلز، المملكة المتحدة، عام 2013 بعنوان "توليد القيمة المضافة في عمليات الاستحواذات التي تقوم بها صناديق الاستثمار".