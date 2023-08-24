المطربة مهى فتوني تطرح أغنيتها الجديدة "سافرت بعيد"

طرحت المطربة مهى فتوني، أحدث أغانيها بعنوان "سافرت بعيد"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكذا منصات الموسيقى المختلفة.

وحققت الأغنية الجديدة، تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين بمجرد طرحها، حيث أعربت مهى فتوني عن سعادتها بهذا التفاعل، متمنية أن تحقق نجاحا وصدى واسعا من قبل الجمهور خلال الساعات القليلة المقبلة.

تم طرح أغنية "سافرت بعيد" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"، حيث تضمنت العديد من الرسوم المتحركة والجرافيك المميز، الذي يعبر عن مضمون الأغنية.

أغنية "سافرت بعيد"، غناء مهى فتوني، كلمات محمود عادل كلازا، ألحان كريم نيازي، توزيع موسيقي بيدو أرتيست، ميكس سادو، جيتار أحمد حسين، جرافيك ورسوم متحركة انتوني فهد.