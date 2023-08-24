قافلة بيطرية لتحصين الماشية والدواجن بمركز فايد بالإسماعيلية

واصلت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية، حيث تم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السعيدية بمركز ومدينة فايد؛ لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة.

وأسفرت القافلة عن علاج عدد 33 من الأبقار، و17 من الجاموس، 41 من الأغنام، و٧ من الدواب وعدد 1900 من الدواجن، و13 حالة تناسليات، كما تم إجراء 4عمليات جراحية. وكان ذلك بحضور أطباء الرعاية والتلقيح الصناعي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.