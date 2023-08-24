رئيس المعاهد الأزهرية يشارك في احتفالية البريد لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية والعامة

شارك فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، في الاحتفالية الكبرى التي نظمها البريد المصري، لتكريم أوائل الثانوية الأزهرية والعامة والدبلومات، بحضور الدكتور أحمد منصور، الأمين العام للبريد المصري، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التعليم للامتحانات والتقييم.

هذه التكريمات أكبر دليل على تكامل المؤسسات

علي هامش التكريم أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه التكريمات أكبر دليل على تكامل المؤسسات مع بعضها لبناء مستقبل مشرق لأبنائنا، وحث وتحفيز الطلاب على تقديم المزيد من الجهد والتفوق، وهو ما يؤثر بالإيجاب على مصرنا الحبيبة.



تباحث فضيلته مع الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد وزير التعليم للامتحانات والتقييم، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، سبل التعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم بشأن الدراسات الدولية والقومية والتي يشارك فيها الجانبين، مثل التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، ودراسة بيزا التي تشارك فيها مصر لأول مرة.

أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في اليابان، لخدمة مسلمي اليابان، وتقديم الدعم اللازم للجاليات العربية الموجودة هناك، وتلبية رغبة اليابانيين المتطلعين لدراسة اللغة العربية وعلومها

أوضح فضيلته خلال استقباله سفير اليابان لدى القاهرة. أوكا هيروشى أن الأزهر منفتح على التواصل بشكل فعَّال مع المساجد والمراكز الإسلامية اليابانية، والتنسيق معهم لعقد دورات تدريبية في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتعزيز قدراتهم للتعامل مع مختلف القضايا الدينية والمجتمعية المستجدة، بما يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والأخوة والتسامح والتعايش المشترك.

أكد فضيلته استعداد الأزهر للتكفل بإرسال الأساتذة والعلماء والمعلمين المتخصصين في علوم اللغة العربية إلى اليابان، وبما يضمن جودة المناهج الدراسية التي سيتم تقديمها بواسطة هذا المركز الأزهري.

مشيرا أن الأزهر يسعى إلى تعزيز علاقاته مع اليابان، وذلك من خلال استقبال الطلاب اليابانيين الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف؛ حيث يقدم الأزهر ٦ منح دراسية لأبناء اليابان، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة هذه المنح بما يُسهم في خدمة مسلمي اليابان، ويعزز من إسهاماتهم داخل المجتمع الياباني.