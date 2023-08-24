الأمم المتحدة: التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة (شاهد)

شدد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي، مع ضرورة توفر مؤسسات خاصة تدعمه.

وقال جوتيريش خلال جلسة لقمة بريكس" في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إنه يجب إجراء تعديلات بالمنظمة الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية.

وأشار إلى أن دول أفريقيا تدفع 4 أضعاف للاقتراض من الولايات المتحدة، مؤكدا أن القارة تعاني كثيرًا من انبعاثات الكربون وعلى الجميع مواجهته.

وواصل أن العالم يواجه تحديات وجودية مختلفة في مقدمتها أزمة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة.

الأمم المتحدة تُحذر من آثار تغير المناخ على ضحايا النزاعات الدولية





وفي سياق آخر، حذرت منظمة الأمم المتحدة في أكثر من تقرير من استمرار المناخ المتطرف خلال فصل الشتاء، وسط ارتفاع كبير لأسعار الطاقة في معظم الدول وتأثير التغيرات المناخية خصوصًا على المتأثرين بالنزاعات، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".

كما حذرت المنظمات الإنسانية من تدهور الأوضاع، بسبب المناخ المتطرف، وتسببت الفيضانات والمياه الراكدة في انتشار الملاريا وأبلغت السلطات في باكستان عن 41.685 إصابة في 51 مقاطعة خلال أسبوع واحد.

وأشار تقرير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" إلى أنه تم تمويل خطة الاستجابة للفيضانات في باكستان حاليًا بنسبة 67% مقابل المتطلبات الإجمالية البالغة 816 مليون دولار أمريكي.

كما حذرت الأمم المتحدة من تأثير المناخ المتطرف على المتأثرين من النزاعات، منهم المتأثرين من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وتأثر مصادر الطاقة بالحرب وسط مخاوف من دخول شتاء قارس، في ظل التغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم.

وألحقت الأزمة الروسية الأوكرانية، أضرارًا جسيمة بالمنازل والبنية التحتية للطاقة والمياه والغاز، بما يعرض الملايين في أوكرانيا لخطر شديد خلال موسم البرد، الذي يبدأ عادة من أكتوبر ويستمر حتى مارس، لافتًا إلى أنه يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في تلك الفترة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.