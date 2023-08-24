رئيس جامعة المنيا يستقبل شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، شعلة وعلم أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، الذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر القادم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان تنقل شعلة الأسبوع، والتي وصلت إلى جامعة المنيا من جامعة أسيوط، وإعطاء الإذن لها لإستكمال مسيرتها في باقي الجامعات المصرية.

جاء ذلل بحضور الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، لاستقبال شعلة وعلم الأسبوع والوفد المرافق لهما، وعلى رأسه الدكتور مصطفى رزق، وذلك بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي، بعد أن طافت الشعلة أرجاء الجامعة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على حرص الجامعة على المشاركة في أسابيع شباب الجامعات، على مدار تاريخ تنظيمها، مشيراً رئيس الجامعة ، بأن الجامعة تشرفت بإستضافة الأسبوع الخامس لشباب الجامعات عام 2001، وموضحاً ، أنه من هذا المنطلق فقد قامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب ، بتنظيم معسكرات تدريب للطلاب المشاركين بالأسبوع لصقل مهاراتهم، وتكثيف التدريبات استعداداً للمشاركة في منافسات الأسبوع.

وأضاف أن الجامعة تشارك في أسبوع حلوان لعام 2023 ، في مسابقات خماسي القدم بنين، وألعاب القوى طلبة وطالبات، وتنس الطاولة طالبات في الأنشطة الرياضية، وبمسابقات الشطرنج طلبة وطالبات، والطالب والطالبة المثالية، والقوافل الطلابية، والموضوعات الإجتماعية بالنشاط الإجتماعي، في النشاط الثقافي والفني تشارك الجامعة بمسابقات الإنشاد الديني طلبة، وحفظ القرآن الكريم ، ودوري المعلومات العامة، والقصة القصيرة، والمراسل التليفزيوني والخط العربي، وبمسابقات الفنون التشكيلية، والكورال، والكرنفال الطلابي بإفتتاح الأسبوع، إلي جانب مسابقات الجوالة والجوالات، والإتحادات الطلابية، والنشاط العلمي والتكنولوجي ، من خلال المنافسات في المعرض العلمي، وتصميم وابتكار جهاز ميكاترونيك، وجهاز إلكتروني، والبرمجة، وقصة الخيال العلمي وعروض تقديمية، ومسابقة المعلومات العلمية.

وتشارك جامعة المنيا في مؤتمر الإتحاد الطلابي، بمشاركة رؤساء الإتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات المصرية، أو من ينوب عنهم.