قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة الميرنجي لخوض مباراة سيلتا فيجو غدا الجمعة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو الظهور الثاني للصفقة الجديدة، حارس المرمى كيبا أريزابالاجا، القادم من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي دون شرط أحقية الشراء.

وفي الجولة الثانية من الدوري الإسباني فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على ألميريا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن فوز برشلونة على قادش بهدفين دون رد، واختتمت بفوز نادي رايو فاليكانو على غرناطة بهدفين مقابل لا شيء.

قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا، أندريه لونين، دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ناتشو فرنانديز، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد.. 6 نقاط.

رايو فاليكانو.. 6 نقاط.

فالنسيا.. 6 نقاط.

جيرونا.. 4 نقاط.

أتلتيكو مدريد.. 4 نقاط.

برشلونة.. 4 نقاط.

ريال بيتيس.. 4 نقاط.

ألافيس.. 3 نقاط.

أوساسونا.. 3 نقاط.

فياريال.. 3 نقاط.

أتلتيك بلباو.. 3 نقاط.

قادش.. 3 نقاط.

ريال سوسيداد.. نقطتين.

لاس بالماس.. نقطة واحدة.

ريال مانشستر.. نقطة واحدة.

سيلتا فيجو.. نقطة واحدة.

خيتافي.. نقطة واحدة.

إشبيلية.. لا شيء من النقاط.

غرناطة.. لا شيء من النقاط.

ألميريا. لا شيء من النقاط.