استمرار أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة.

من جانبه، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، أعمال تبطين جانبية الشريعي من ترعة سرى باشا حتى المحيط بطول كيلو و200 متر، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية، وجارى العمل للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مؤكداً أن أعمال التأهيل الجارية ستسهم في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الإستخدامات المائية ، وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مع مراعاة الإشتراطات والمعايير الفنية أثناء التنفيذ ، لضمان الإنتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.