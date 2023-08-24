مطالبات بتيسير إجراءات الإقامة وتصاريح العمل للمدرسين اليونانيين.. وزيرة الهجرة تعد بحلها

طالب جورج كوتسيراس، نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، نظر وزارة التربية والتعليم بمصر، والوزارات المعنية المصرية في تيسير إجراءات الإقامة وتصاريح العمل للمدرسين اليونانيين العاملين بالمدارس اليونانية.

وبدورها وعدت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، ـثناء لقاءها اليوم بنائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، بالتشاور مع الوزارات المعنية بشأنه لحلها.

وعبر جورج كوتسيراس، عن عميق شكره وتقديره لكافة الجهود التي تقوم بها وزيرة الهجرة من دعم لكافة فئات الجالية اليونانية التي تعيش على أرض مصر، مشددا على ما يكنه الشعب اليوناني من حب عميق لمصر ولحضارتها، وأهمية العمل بشكل ثنائي موسع لتعزيز ركائز الاستقرار في كلا البلدين، وهو ما تطرق إليه النقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره اليوناني.

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع جورج كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، على هامش مشاركة سيادتها بالمؤتمر العالمي للمغتربين، المقام بمدينة نيقوسيا في قبرص، لتعزيز مجالات التعاون بين مصر واليونان في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التحضيرات للاجتماع الثلاثي المقبل لوزيرة الهجرة

وتناول النقاش الاتفاق على البدء في التحضيرات للاجتماع الثلاثي المقبل بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وماريوس ليسيوتيس المفوض الرئاسي القبرصي لشؤون المغتربين والعائدين، وجورج كوتسيراس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، بحيث يتم اختيار إحدى الدول ذات التمركز الأعلى من الجاليات الثلاثة لعقد الاجتماع التحضيري للنسخة الخامسة من مبادرة "إحياء الجذور"، ومنح فرص للأجيال الجديدة لتعريفهم بتاريخ العلاقات بين البلدين من خلال الأفلام التسجيلية (التي اقترحت الوزيرة المصرية أن تكون أرشيفًا للأجيال القادمة تعرفهم بالتاريخ المشترك لأجدادهم)، وتنظيم الفعاليات الثقافية بشكل دوري التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الشعبين.

جاء اللقاء بحضور كل من ديمتريس يولداسيس مدير الديوان الدبلوماسي لنائب وزير الخارجية اليوناني، والأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، والسادة مستشارين وأعضاء السفارتين المصرية واليونانية بقبرص.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الصلة بين شعوبنا دعماً للتعاون المشترك، خاصة بالنسبة لملف التعاون الثلاثي بين السادة رؤساء دول مصر وقبرص واليونان وتأكيد الرؤساء على أهمية استمرار التعاون لتعميق علاقات الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.