شباب ورياضة المنيا تنظم قوافل القري الأكثر احتياجا

قامت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الخميس 24 أغسطس 2024، بتنفيذ قوافل القري الأكثر احتياجا بقرية دمشاو هاشم بملعب عبود، وبحضور الدكتور عمر طلعت، الدكتور حسن خلف عبد الظاهر مسئولي إدارة الرياضة بالمديرية، ومشرفي مركز شباب طهنشا صلاح فتحي عبد المنعم، ومحمد رشدي حسن، وليد محمد عشيري، كابتن عبد العزيز محمد شادي أخصائي رياضي بالإدارة، إشراف الدكتور توني عبدالله توني رئيس القسم الرياضي بالإدارة، وتم خلال تنفيذ برنامج القافلة ممارسة مجموعة من الألعاب الشعبية والترفيهية ، مثل، لعبة الكراسي المتحركة ، الجري الزجزاجي ، شد الحبل ، لعبة الدوارة ، تم أداء مباراتين في كرة القدم ، بعد تقسيم المشاركين إلى فرق .

وكان ذلك بتواجد طلبة كلية التربية الرياضية " تدريب عملي" من قريه دمشاو وهاشم إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، و تم التنفيذ في ظل اجواء مفعمة بالحيوية و النشاط ، و ظهرت ملامح السعادة علي وجوه جميع المشاركين في القوافل، وتم التنفيذ بملعب عبود.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ دكتور ضياء الدين عيسي مدير إدارة الرياضة بالمديرية، علاء الدين علي عبد العظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.