الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط كمية من اللحوم والأسماك الفاسدة بأسواق الأقصر

أسماك غير صالحة للاستهلاك
أسماك غير صالحة للاستهلاك

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة على المجازر،  والمحال التجارية،  ومحلات الأسماك؛ وذلك  للتحقق من جودة اللحوم المقدمة للمواطنين، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات.

وشارك بالحملة كل من:  الدكتور وسام المرشدي ،مدير إدارة التفتيش والمجازر، والدكتوره هناء أبو الحمد، مدير إدارة الخدمات، وسماح رضا، رئيس التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وعبد الحميد فرحات، رئيس شرطة البيئه والمسطحات، والنقيب محمد جابر، شرطة البيئه والمسطحات بالأقصر.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري الحملات مستمره بكافة مدن المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وتمكنت لجنة التفتيش من ضبط إجمالي كمية 36 كجم لحوم وأسماك فاسدة، تمثلت فى 21كيلوا جرام أنواع مختلفة من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية وإنبعاث رائحه كريهة، وإجمالي كمية 15 كيلوا جرام من مصنعات الدواجن والدواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك مع تغير في الخواص الطبيعية، وانبعاث رائحه كريهه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

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