مستشفيات جامعة أسيوط: تخصيص عيادة للكشف المبكر للأورام السرطانية

أعلنت مستشفيات أسيوط الجامعية، عن تخصيص عيادة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية "بالرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم"، وذلك في إطار مواصلة مستشفيات جامعة أسيوط جهودها لرفع مستوى الخدمات الطبية، بدعم وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية؛ للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية، وتيسير عملية التشخيص ، والعلاج مؤكدا على أن مستشفيات جامعة أسيوط لا تدخر جهدًا في استقبال كافة الحالات دون قيد، أو شرط؛ للمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفيات، والنهوض بالمنظومة الصحية، ودعم جهود الدولة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن العيادة تقوم بالكشف على المرض المستهدف لدى المواطن، ويتم إجراء الأشعة، والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن؛ بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، أما في حالة إيجابية الفحوصات؛ يتم إحالة المريض إلى المستشفيات؛ لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، أن عيادة الكشف المبكر للأورام؛ تأتي في إطار حرص المستشفيات الجامعية على الاهتمام بصحة المواطنين باستمرار، وبمختلف السُّبل، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، لافتًا إلى أن التشخيص المبكر يساوي شفاء قد تصل نسبته إلى ١٠٠٪ في حالة التشخيص المبكر للأورام، والتشخيص المتأخر؛ يعني مزيداً من التعقيد، ويؤدي لانتشار الورم ، وصعوبة التعامل معه طبيًا.

جدير بالذكر أن العيادات توجد بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الرئيس، بجوار التأمين الصحي، وتعمل يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.