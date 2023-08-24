"سهيل" النجم المُبشر بالشتاء يظهر في السماء الليلة

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الصيف 2023، مع ظهور نجم سهيل ويرصد بالعين المجردة بتاريخ 24 أغسطس من كل العام، في جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القديم في الجزيرة العربية، لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس، ويبدأ النهار أن يقصر تدريجيا، ويبرد آخر الليل بشكل ملموس وتبدأ الشمس تميل نحو الجنوب، بعد أن كانت عاموديه بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.

نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية

وأضافت، أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم " كارينا " القاعدة الجنوبية، و ثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

وأكدت الجمعية الفلكية، أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس، لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم، باستثناء الشمس، وهذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.