محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات " حياة كريمة"

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، في متابعة معدلات ونسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

مشدداً المحافظ ، على رؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام ومراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية ، وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز ، واتخاذ اللازم لضمان الإنتهاء من المشروعات ، وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة .

من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، يرافقه ناصر هاشم مسئول مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء ، أعمال إنشاء مستشفى أبوقرقاص المركزي الجديدة ، وذلك ضمن خطة مشروعات مبادرة "حياة كريمة، لمتابعة معدلات الأداء والوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، والعمل على إزالة أي معوقات.

وأوضح رئيس المركز، أن مستشفى أبوقرقاص الجديدة م، ن ضمن أكبر المستشفيات على مستوى المحافظة ، حيث ستضم أقسام ، ( الطوارئ- الأشعة- التعقيم-العيادات الخارجية- العلاج الطبيعي- الغسيل الكلوي- المعامل والمناظير-الصيدلية-النساء والتوليد- العنايات المركزة- عناية المبتسرين- العمليات- الحروق- سكن ومبيت للأطباء )، مؤكداً ، على الجهات المنفذة للمشروع الإلتزام بالمواصفات ، ومعايير الجودة الفنية ، واشتراطات الصحة المهنية.

إلى جانب الالتزام بالمواعيد والجدول الزمني المحدد للانتهاء من المستشفى، الذي سيخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين ، وعلى هامش الجولة، بحث رئيس مركز أبوقرقاص الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة على مستوى المركز والقرى التابعة له، مؤكداً ، على تسخير كافة الإمكانات لدفع عجلة العمل بكافة المشروعات الخدمية ، مع تذليل العقبات ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات ، لضمان انتهاء الأعمال ، وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك تمهيداً لدخولها الخدمة وتحقيقاً للصالح العام.

وفى ذات السياق، عقد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ، والجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركز ملوى ، حيث أوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروعات.

مؤكداً رئيس المركز ، أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل ، وتذليل العقبات للإنتهاء من مشروعات المبادرة بكافة القطاعات الخدمية ، والتي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.