مراكز متقدمة لمدارس الفيوم الرياضية بمعسكر كفر الشيخ

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المدرسة الرياضية بنات - المدرسة الرياضية بنين) فى المعسكر التدريبي التنموي الأول ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ضمن مسابقات وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن طلاب وطالبات محافظة الفيوم حصلوا على عدد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى البطولة. جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، وفريق العمل بالمدرسة الرياضية بنات والمدرسة الرياضية بنين بالفيوم. وخلال مشاركة المدارس الرياضية بتعليم الفيوم حصل فريق كرة الطائرة بنات على المركز الأول في البطولة وكذلك حصل فريق كرة السلة بنات على المركز الأول، وفي كرة القدم للبنين فازت الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفى كرة اليد للبنين فازت محافظة الفيوم بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وفى بطولة الكرة الطائرة للبنين فازت محافظة الفيوم بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للمدرسة الرياضية بنات بالفيوم، وفريق كرة السلة وفريق الكرة الطائرة، وإيفون مكرم مدير المدرسة الرياضية بنات بالفيوم، ورضا فاروق مدير المدرسة الرياضية بنين بالفيوم، ومصطفى المراكبي وكيل المدرسة ومدربي المدارس الرياضية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات التي شاركوا بها لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

ورش عمل لطلاب المدارس ضمن النشاط الصيفي بالفيوم

وفي سياق آخر نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالفيوم عدد من ورش العمل فى اللغة الإنجليزية ورياض الأطفال وفن الكروشية، من خلال برنامج النشاط الصيفي بالمركز، وذلك في إطار ورش العمل والأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال الإجازة الصيفية بالمدارس والتي تشمل كافة الإدارات التعليمية. وشملت ورش العمل عدد من الدورات ومنها دورة اللغة الإنجليزية بحضور المدربة ريهام سليمان، وورشة عمل تعلم فن الكروشية للسيدات والفتيات ، بحضور المدربة ثناء خليفة، بالإضافة إلى ورش عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى (الرموز الكيميائية ، العاب تنمية مهارات التركيز والتفكير ) بحضور المدربة منى محمد حسن.