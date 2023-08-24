وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفدا سياحيا متعدد الجنسيات، حيث زارت الوفود منطقة آثار بني حسن بمركز ومدينة أبوقرقاص، وتل العمارنة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا.

وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة، ووجه المحافظ بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار ، بعد محافظتى الجيزة و الأقصر، مؤكداً المحافظ أن القطاع السياحى والمناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل وفودا من جميع أنحاء العالم.

والجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن ، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو مترا ، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومترا شمال شرق مدينة ديرمواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا جنوب غرب مدينة المنيا .

بالإضافة،ـ إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترا من مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، وتضم آثارا فرعونية ، وقبطية، وإسلامية .