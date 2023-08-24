الشرقاوي: دول مجموعة بريكس تمثل خُمس تجارة العالم (فيديو)

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن مصر تتعامل مع دول تجمع “بريكس” في ميزان تجاري يصل إلى 31 مليار دولار، مشيرًا إلى أن دول هذه المجموعة تمثل خُمس تجارة العالم، كما أن 40% من سكان العالم ينتمون إلى دول المجموعة.

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43 دولة تعلن عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في ظل التحديات ومشكلات الدولار التي تعاني منها الاقتصادات الناشئة، فقد أعلنت 43 دولة في العالم عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة، منها 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية.

وتابع: “من أروقة بريكس في جنوب أفريقيا وربما الجلسات التحضيرية، فإن هناك فريقا يدعم سرعة قبول الطلبات والبت فيها وسرعة التوسع، ويقود هذا الرأي كل من روسيا والصين، بينما هناك جانب آخر يدعم التمهل والدراسة المتأنية”.

ديناميكية الاقتصاد العالمي وحالات الاقتصاد العالمي ومؤشراته اختلفت كثيرا

وشدد على أن ديناميكية الاقتصاد العالمي وحالات الاقتصاد العالمي ومؤشراته، اختلفت كثيرا في ظل تغير الظروف الاقتصادية والظروف الجيوسياسية، وبالتالي فإن وزراء خارجية دول “بريكس” ووزراء التخطيط والاقتصاد في المجموعة نفسها، يعملون على إعادة صياغة المعايير والشروط اللازمة لقبول الأعضاء الجدد.