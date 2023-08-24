إزالة 15 تعدٍ على الأراضي الزراعية بجنوب الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكل التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات.



وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ١٥ حالة تعدٍ فى المهد بقرية توماس وعافية بإجمالي مساحة تبلغ ٤٣٠٠.٨٥م٢



وكانت التعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والمونة والأسمنت.



تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.