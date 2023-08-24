الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ضربة تركية في العراق.. مقتل عناصر من "العمال الكردستاني" خلال زيارة فيدان

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر العراق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بسبب مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، في ضربة تركية في العراق، نفذتها طائرة مسيرة في كردستان، بينما يقوم وزير الخارجية التركي بزيارة للإقليم.

طائرة مسيرة تركية في كردستان بشمال العراق، نفذت الضربة، فيما يقوم وزير الخارجية التركي حقان فيدان بزيارة للإقليم، وقال جهاز مكافحة الإرهاب: "استهدفت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، ما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل بالقرب من الحدود الإيرانية".

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ويلتقي فيدان الخميس في أربيل رئيس المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي ورئيس وزرائها.

وفي اليوم الأول من زيارته الثلاثاء في بغداد، حض فيدان الحكومة العراقية على اعتبار الحزب "منظمة إرهابية" على غرار أنقرة وحلفائها الغربيين.

قواعد عسكرية في شمال العراق منذ 25 عامًا

فيما يشن حزب العمال الكردستاني تمرداً في تركيا منذ العام 1984 أودى بحياة عشرات الآلاف، بينما تشن أنقرة التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضدّ متمردي الحزب المتمركز في مخيمات تدريب وقواعد خلفية في شمال العراق.

وزادت أنقرة منذ مطلع أغسطس ضرباتها على المتمردين الأكراد في المنطقة، بينما تُتهم بغداد وأربيل بالتغاضي عن ذلك حفاظاً على التحالف الاستراتيجي الذي يربطهما مع أنقرة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.