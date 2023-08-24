برلماني: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات (فيديو)

أكد النائب عصام هلال عفيفي، إننا نؤيد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات، مشيرا إلى أن قرار التأييد يأتي من خلال عدة منطلقات أهمها واقع الإنجازات الذي نعيشه بعد المشهد الذي وصلت إلى مصر في الفترة من عام 2011 لـ2013 قبل تولي الرئيس السيسي، إذ أصبحت شبه دولة، وأصبحنا في حالة يرثى لها من سوء الخدمات والمرافق.

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ملف الأمن كان حلما بالنسبة للمصريين

وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن ملف الأمن كان حلما بالنسبة للمصريين قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والآن أصبح حقيقية، متابعا: “شهدنا العديد من الإنجازات والنجاحات بعد عام 2014، مثل مشروعات كم المدن الجديدة التي أقيمت ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلا عن القضاء على ظاهرة العشوائيات وغرهم”.

كل القطاعات في مصر شهدت تنمية وتطور

وتابع النائب البرلماني، أن كل القطاعات في مصر شهدت تنمية وتطور، مشيدا بجهود مبادرة “حياة كريمة” التي مست كل القرى، فضلا عن مبادرة “100 مليون صحة” التي استهدفت صحة كل المواطنين.

