4 طرق لإيصال الشكاوى للمسؤولين في قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن هناك عدة طرق أمام المواطنين الراغبين فى تقديم شكاوي من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

المحافظ يواصل استقبال الشاكين

واستمر المحافظ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، استقبال الشاكين من المواطنين والمواطنات.

قال المحافظ، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف المحافظ، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى.

ونوه المحافظ، أن اللقاءات التي مع أصحاب الشكاوي بديوان عام المحافظة، للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وأبرز المحافظ، أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.

وكان المحافظ والمسؤولين بالديوان العام، استقبلوا أمس الأربعاء، 75 مواطنًا لبحث شكواهم.