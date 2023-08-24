تصدرت أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023 محرك البحث "جوجل"، حيث تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مواعيد وجدول الصرف لـ أصحاب المعاشات لشهر سبتمبر المقبل.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمينات، لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023، فى الأول من سبتمبر من العام الجاري، وتستمر في الصرف ليوم 10 من نفس الشهر.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، عدة أماكن لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023، تيسيرًا على كبار السن ومنها:

- ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- محافظ الهواتف المحمولة.

- البريد المصري.

- البنوك التجارية وبنوك القرى.

- منافذ شركة فورى.

- الصرف من خلال البريد المصري.

طرق الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2023

زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

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تفاصيل آخر زيادة للمعاشات 2023

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وجاءت كالآتي:

زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.

زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.