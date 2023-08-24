الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 3 تُجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية بالبحيرة

المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذين من محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم(2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس – كيلوجرام من مخدر الحشيش) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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