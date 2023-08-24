الإحصاء: 17 % زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بمؤسسات التدريب الحكومية



أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان أجمالي عدد المؤسسات التي تمارس نشاط التدريببالقطاعين الحكومي والخاص بلغ 635 مؤسسة عام 2021/2022 مقابل 590 مؤسسة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%. تضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 اصدرها الجهاز اليوم ،والتي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهارات البشرية واكتساب خبرات اضافية في مختلف التخصصات.

القطاع الحكومي:

511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي/ غيرالمنهجى عام 2021/2022 مقابل 481 مؤسسة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪

احتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات. واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.

اشار الجهاز الى ان التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.و التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.

القطاع الخاص:

بلغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.

احتــلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى باجمالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:

اشار الجهاز الى ان عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.

وبلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 7003 دارس عام 2021/2022 مقابل 3655 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.

ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:

حيث اشار الجهاز الى ان عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 31178خريج عام 2021/2022 مقابل 32438 خريج عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.

بلغ عدد خريجي التعـليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 6800 دارس عام 2021/2022 مقابل 3535 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .