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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإحصاء: 17 % زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بمؤسسات التدريب الحكومية

رئيس الجهاز المركزي
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء


أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  ان أجمالي عدد المؤسسات التي تمارس نشاط التدريببالقطاعين الحكومي والخاص بلغ  635 مؤسسة عام 2021/2022 مقابل 590 مؤسسة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%. تضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6%  يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.

جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 اصدرها الجهاز اليوم ،والتي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهارات البشرية واكتساب خبرات اضافية في مختلف التخصصات.

القطاع الحكومي:

511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي/ غيرالمنهجى عام 2021/2022 مقابل 481 مؤسسة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪

احتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات. واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد  286 مؤسسة تدريبية في القطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.

اشار الجهاز الى ان  التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.و التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.

القطاع الخاص:

بلغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة  13.8٪.

احتــلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى باجمالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى  القاهرة و أسيوط  بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.

   ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:
اشار الجهاز الى ان عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.

وبلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 7003 دارس عام 2021/2022 مقابل 3655 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.

ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:

حيث اشار الجهاز الى ان  عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 31178خريج عام 2021/2022 مقابل 32438 خريج عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
بلغ عدد خريجي التعـليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 6800 دارس عام 2021/2022 مقابل 3535 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .

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