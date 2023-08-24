رئيس بوروندي: التعددية القطبية هدفها تعزيز الإصلاحات بالمؤسسات العالمية (فيديو)

قال إيفاريست ندايشيميي رئيس دولة بوروندي، إن التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء والأعضاء، وهذا التحالف من أجل مواجهة التحديات، وبوروندي تسعى لتطبيق الشراكة مع أفريقيا.

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‏وأضاف "ندايشيميي" خلال كلمته في قمة بريكس، اليوم الخميس، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية ومشاكل سياسية في العالم، ويأتي لتعزيز مبدأ المساواة والتضامن والشمول.

التعددية القطبية مسألة مهمة جدا لتعزيز الإصلاحات في المؤسسات العالمية

وأكد أن التعددية القطبية مسألة مهمة جدا لتعزيز الإصلاحات في المؤسسات العالمية، مشيرًا إلى أن دولة بوروندي على قناعة أن الاستقلال لا يمكن أن يكون استقلالا حقيقيا دون استقلال اقتصادي، وأن بوروندي وقعت رؤية جديدة لعام 2040، وهذا ما سوف تلتزم به الحكومة البوروندية.

وتابع رئيس دولة بوروندي: ‏"حكومة بوروندي جاهزة للتعاون مع الشركاء الجادين، ونتطلع لتعاون مثمر مع البنك الأفريقي لتنمية البنية التحتية والاقتصاد الرقمي".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد أن دولته تسعى لتحسين شراكتها مع إفريقيا، مؤكدًا نعرف أنه كان هناك أكثر من 200 مشروع تعاوني وهناك آليات تعاونية في مجالات للحد من الفقر والتعليم والصحة.

وأضاف “بينج” أنه بموجب مبادرة التنمية العالمية تعاملنا على خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي بالإضافة إلى الرقمنة.

الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار وقريبًا سوف نخصص صندوقًا خاصًا بقيمة 10 مليارات دولار وسوف يخصص هذا الصندوق لتنفيذ أهداف التنمية.