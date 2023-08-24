الأمين العام للأمم المتحدة: التحديات العالمية الراهنة تعوق أهداف التنمية المستدامة (فيديو)

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن التحديات العالمية الراهنة تعوق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أنه يجب زيادة العمل لمكافحة التغير المناخي، وللعدالة المناخية

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وأضاف “جوتيريش”، خلال كلمته في "قمة البريكس" اليوم الخميس، أن العالم يواجه تحديات وجودية، وأزمة المناخ تخرج عن المسار، وتزداد المخاطر حول العالم، منها “الفقر، والمجاعة وانعدام المساواة”.

يجب العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أنه يجب العمل من أجل إحلال السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن أوروبا في نهاية القرن الماضي كانت تعد متعددة الأقطاب و لكنها كانت تفتقد للأليات المتعددة الأقطاب، و أدى ذلك إلى الحرب العالمية الأولى.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد أن دولته تسعى لتحسين شراكتنا مع إفريقيا ونعرف أنه كان هناك أكثر من 200 مشروع تعاوني وهناك آليات تعاونية في مجالات للحد من الفقر والتعليم والصحة.

خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي

وأضاف “بينج” أنه بموجب مبادرة التنمية العالمية تعاملنا على خلق أنواع جديدة من العمل الصناعي بالإضافة إلى الرقمنة.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن الصين عملت على إنشاء صندوق لتطوير الدول النامية بقيمة 4 مليارات دولار وقريبًا سوف نخصص صندوقًا خاصًا بقيمة 10 مليارات دولار وسوف يخصص هذا الصندوق لتنفيذ أهداف التنمية.