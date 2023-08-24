حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالإسماعيلية

قام قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لحيِّ ثان الإسماعيلية، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمناطق، (شارع شبين الكوم، شارع ٨، منطقة دوران رضا والبحري، شارع الثلاثيني، وحديقة الأندلس).

وأسفرت الحملة عن رفع ومصادرة عدد ١٠٣ كرسيًّا بلاستيكيًّا وعدد ٢٠ ترابيزة بلاستيك، وعدد ٦ شمسيات وعدد ٣ أعلام.

بجانب تشميع عدد ١٩ محل تجاري يدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة خيمة للنباشين بشارع البحري ميدان أندونيسيا.

كان ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات، من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى التأكيد على التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع وإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، وضرورة متابعة تراخيص المحال التجارية.